Кабінет міністрів на засіданні 12 квітня затвердив проект фінансування будівництва першої черги Кам’янка-Бузького індустріального парку. Цьогоріч на цю потребу з коштів Державного фонду регіонального розвитку виділять 9,67 млн грн, ще понад 1 млн грн надасть міська влада.

«Першою чергою будівництва передбачено облаштування водопостачання та водовідведення майданчика індустріального парку. Це допоможе підвищити інвестиційну привабливість ділянки та знайти управляючу компанію», – повідомила прес-служба Кам’янка-Бузької міської ради. Планується, що першу чергу збудуть вже до кінця поточного року.

Як розповів ZAXID.NET заступник міського голови Олег Квасніцький, загалом проект індустріального парку передбачає чотири черги будівництва. Після облаштування водопостачання та каналізування на ділянку мають провести електрику та газ, а також зробити під’їзні шляхи. Загальну вартість проекту будівництва індустріального парку оцінили у 24 млн грн.

«У нас є попередні домовленості з місцевими інвесторами, зокрема іноземними, які ведуть тут діяльність. Вони розглядають цей проект як нагоду розширити власний бізнес на території Кам’янки-Бузької. Але оскільки на майданчику поки нічого не зроблене, то й стовідсоткових домовленостей наразі немає», – повідомив Олег Квасніцький.

Індустріальний парк мають побудувати на комунальній ділянці площею 24,4 га, яка розташована між територією колишнього глиняного кар’єру та господарським двором професійного училища №71 (південне передмістя Кам'янки-Бузької).

Раніше проектом цікавилась корпорація ДТЕК, проте нині немає інформації, чи братиме вона участь в роботі парку після завершення його будівництва.

Проект парку (2017 рік). Натисніть для збільшення зображення

Нагадаємо, проект Кам’янка-Бузького індустріального парку був зареєстрований міністерством економіки 2017 року. Ініціатором його створення є міська рада. Раніше передбачалось, що його спеціалізацією буде сільськогосподарське машинобудування, деревообробка та виробництво будівельних матеріалів.

Індустріальний парк – це спеціально організована для розміщення нових виробництв територія із енергоносіями, інфраструктурою, необхідними адміністративно-правовими умовами, якою керує спеціалізована компанія.

Згідно з даними Міністерства розвитку економіки, станом на березень 2021 року на Львівщині було зареєстровано кілька індустріальних парків. Окрім Кам’янка-Бузького, це парк «Рясне-2» неподалік Львова, Яворівський індустріальний парк, Новороздільський індустріальний парк, індустріальний парк Sigma Park Yarychiv, індустріальний парк «Захід Ресурс» (м. Городок), індустріальний парк «Бізнес Прайм» (поблизу Миколаєва). Більшість з них з різних причин не провадять економічної діяльності.