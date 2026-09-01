Перший семестр розпочнеться 1 вересня 2026 року та триватиме приблизно до 23 грудня

Для учнів розпочався новий навчальний рік 2026-2027. Медіа «Нова українська школа» розповіло про структуру нового навчального року і орієнтовний графік канікул.

Перший семестр розпочнеться 1 вересня 2026 року та триватиме приблизно до 23 грудня. Після зимових канікул навчання рекомендовано відновити 11 січня.

Графік шкільних канікул у 2026-2027 навчальному році:

Осінні: 26 жовтня – 1 листопада 2026 року

Зимові: 24 грудня 2026 – 10 січня 2027 року

Додаткові для першокласників: 15 – 21 лютого 2027 року

Весняні: 22 – 28 березня 2027 року

Літні канікули, зазвичай, розпочинаються на початку червня та тривають до 31 серпня

Як повідомляв ZAXID.NET з посиланням на МОН, в умовах воєнного стану школи можуть змінювати строки канікул, перерозподіляти навчальний час та коригувати організацію освітнього процесу залежно від безпекової ситуації, перебоїв з електропостачанням та інших обставин.

Батькам та учням варто орієнтуватися не лише на календарні дати, визначені урядом, а й на рішення педагогічної ради своєї школи, яка визначає дати початку та завершення занять і канікул.

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