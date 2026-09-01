Тільки пішли у школу, а скоро канікули: коли відпочиватимуть школярі у 2026 і 2027 роках
В умовах воєнного стану школи можуть змінювати строки канікул
Для учнів розпочався новий навчальний рік 2026-2027. Медіа «Нова українська школа» розповіло про структуру нового навчального року і орієнтовний графік канікул.
Перший семестр розпочнеться 1 вересня 2026 року та триватиме приблизно до 23 грудня. Після зимових канікул навчання рекомендовано відновити 11 січня.
Графік шкільних канікул у 2026-2027 навчальному році:
- Осінні: 26 жовтня – 1 листопада 2026 року
- Зимові: 24 грудня 2026 – 10 січня 2027 року
- Додаткові для першокласників: 15 – 21 лютого 2027 року
- Весняні: 22 – 28 березня 2027 року
- Літні канікули, зазвичай, розпочинаються на початку червня та тривають до 31 серпня
Як повідомляв ZAXID.NET з посиланням на МОН, в умовах воєнного стану школи можуть змінювати строки канікул, перерозподіляти навчальний час та коригувати організацію освітнього процесу залежно від безпекової ситуації, перебоїв з електропостачанням та інших обставин.
Батькам та учням варто орієнтуватися не лише на календарні дати, визначені урядом, а й на рішення педагогічної ради своєї школи, яка визначає дати початку та завершення занять і канікул.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google