Навчання у всіх школах має закінчитися до 30 червня

У 2026–2027 навчальному році школи розпочинають навчання 1 вересня, а кінцевою датою завершення навчального року визначено 30 червня 2027 року. Водночас кожна школа має право формувати розклад самостійно. Такі часові межі затверджені постановою Кабінету Міністрів України.

Дата 30 червня не означає, що всі школярі навчатимуться впродовж першого місяця літа. Це крайній термін, до якого найдовше може тривати навчальний рік. Конкретну дату кожна школа визначає самостійно.

Так само немає єдиних для всіх шкіл дат осінніх, зимових чи весняних канікул. Структуру навчального року та дати канікул затверджує педагогічна рада конкретного закладу освіти. При цьому школа має враховувати навчальне навантаження, освітню програму, вік учнів, місцеві умови та безпекову ситуацію.

Зазвичай осінні канікули встановлюють в останній тиждень жовтня, зимові – останній тиждень грудня, який також збігається з Різдвяними святами, а весняні – в кінці березня.

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МОН також окремо наголошує, що в умовах воєнного стану школи можуть змінювати строки канікул, перерозподіляти навчальний час та коригувати організацію освітнього процесу залежно від безпекової ситуації, перебоїв з електропостачанням та інших обставин.

Батькам та учням варто орієнтуватися не лише на календарні дати, визначені урядом, а й на рішення педагогічної ради своєї школи, яка визначає дати початку та завершення занять і канікул.