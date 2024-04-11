Роботи будуть представлені у просторі площею 1300 метрів квадратних у Cannes Cineum

У 2024 році Каннський фестиваль запускає новий конкурс, присвячений роботам віртуальної чи доповненої реальності, повідомила прес-служба фестивалю.

Ще у 2017 році Алехандро Гонсалес Іньярріту увійшов в історію на 70-му Каннському фестивалі з його революційним твором віртуальної реальності Carne y Arena («Плоть і пісок»), який став першим фільмом віртуальної реальності, представленою в офіційному відборі на великому кінофестивалі. За новаторське бачення, Ґонсалес Іньярріту отримав спеціальний «Оскар» за цей проект.

Зараз існують оригінальні твори, які розширюють межі розповіді, Каннський фестиваль запровадить новий конкурс «Immersive Competition».

Конкурс має на меті показати творчість нового покоління митців, які переосмислюють розповідь та винаходять нові наративні враження, які виходять за межі традиційного двовимірного кіноекрану. Частина творів створена за допомогою штучного інтелекту.

«У конкурсі будуть представлені роботи, які використовують віртуальну реальність, доповнену реальність та інші передові технології, щоб вийти за межі традиційного оповідання і перенести аудиторію в інші світи, наративи та епохи», – обіцяють організатори.

Загалом у конкурсі представлять вісім робіт. Крім того, кураторська добірка позаконкурсних робіт доповнить програму.

Твори будуть доступні для відвідувачів протягом усього фестивалю, з 15 по 24 травня.

Нагадаємо, на Венеціанському міжнародному кінофестивалі Україна дебютувала з VR-проектом First Day («Доба Перша») режисера Валерія Коршунова та продюсерки Світлани Коршунової.

Проект «Доба Перша» став переможцем Biennale Cinema College 2023 року, що дало можливість реалізувати його та представити у Венеції. Впродовж двох тижнів проект «Доба Перша» презентували у форматі змішаної реальності в категорії Venice Immersive.