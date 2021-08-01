«Привіт! Як справи?», – задаю чергове запитання охоронцю, котрий вже дванадцятий день перевіряє запрошення та акредитації на найперших підходах до театру Люм'єр, сподіваюсь почути знайоме і не менш чергове: «Дякую, а у вас?». Проте обличчя охоронця раптом розпливається у дуже щирій і зовсім не черговій посмішці: «О! Дякую мадам, просто чудово! Завтра нарешті закінчується фестиваль!».

Саме так, щиро і непідробно, відреагував напередодні завершення Каннського кінофестивалю чоловік, який на дванадцять днів перетворився майже у напівбога, на людину, яка охороняє підходи до свята святих світу кіно.

Червона доріжна найвідомішого Каннського фестивалю

У кіногеографії є два найважливіших місця на світі – Голлівуд та Канни, всі решта за можливістю диктувати правила, зводити на п'єдестал кумирів, визначати моду, стоять в ієрархії значно нижче. Ці місця мають і чітку географічну прив'язку не лише для світу кіно, адже тут мешкають люди, що не стоять по жоден бік камери.

Канни, маленьке містечко на Лазурному березі, у французькому Провансі, розтягнуто вздовж берега Середземного моря. Тут живуть ті, кому карма дозволила жити у чомусь, що підозріло схоже на рай.

Фестивальний палац

І, звичайно, коли говорять про фестиваль у Каннах, то думають про кіно. Але фестивальні Канни сягають значно ширше. Тут є і фестиваль реклами, фестиваль танцю, фестиваль піротехніки тощо.

Зазвичай усі вони розтягнуті в часі протягом цілого року, що вибухнути у травні найзнаменитішим кінофестивалем.

Проте цей рік – незвичний. Пандемія скасовувала безліч подій у 2020-му і лише літом 2021 дозволила помаленьку повірити у відновлення фестивального життя. Каннський кінофестиваль посунули з травня на липень, одночасно із ним відбулось ще декілька.

Тож цей дивний рік ніби спресував час та дозволив подивитись на інші, далекі від кіно Канни. Одночасно із кінофестивалем 14 липня у прямому сенсі слова вибухнув фестиваль піротехніки, що розважав нечисленних постпандемічних туристів.

А ще традиційно у липні на пагорбі, поряд із замком відбувається фестиваль класичної музики Nuits Musicales du Suquet («Музичні ночі в Сюке»), який проводиться в одному з найпрестижніших районів міста - Le Suquet. Тут щоліта виступають найкращі музиканти з усього світу.

Арт-директор фестивалю Nuits Musicales du Suquet та знаменитий диригент Міша Кац

А ще ось уже декілька років артдиректором фестивалю є добре відомий львів’янам диригент Міша Кац. Багато разів диригент брав участь у фестивалях у Львові, давав тут концерти та завжди залишався улюбленцем львівських меломанів. Тепер він має власний фестиваль.

На жаль, цього року через ковід та перенесення на традиційні дати для проведення Nuits Musicales du Suquet кінофестивалю, його було скасовано.

Le Suquet

Проте ті, хто надає перевагу не кіно, а музиці також мали своє свято. З 16 липня та до 6 серпня на Suquet триває фестиваль «Jeune Chopin à Cannes» («Молодий Шопен у Каннах»). Упродовж шести тижнів молоді таланти виступають просто неба та тішать чудовою музикою усіх охочих (вхід на концерти вільний).

Фестиваль був заснований у 2018 році. Цього року він вперше відбувся у Каннах і зібрав на одній сцені лауреатів різних років.

Стелла Альмондо, лауреатка фестивалю Jeune Chopin

Крім музики, з імпровізованого концертного майданчика можна тішитись найгарнішим у місті вечірнім краєвидом. Це не просто одне із найгарніших місць у Каннах, а й дуже важливе для міста.

Річ у тім, що замок, де проходить фестиваль і де зараз розташований музей побудував для себе англійський лорд Броугем. Дорогою до Італії через спалах холери він змушений був зупинитися у Провансі та, зачарований Каннами, побудував собі замок. Тепер тут мерія міста проводить урочисті обіди для журналістів та членів журі кінофестивалю (але не цього року). Лорд Броугем привабив у містечко безліч іноземців і скоро курортний бум призвів до появи знаменитого бульвару Круазет.



Тож Канни, найвишуканіше місце цілого вишуканого Лазурного берега, є значно більшим, ніж 12 божевільних фестивальних кіноднів.

Але кіно все одно зазирає в усі шпарини

Топ-5 Каннських фестивалів, де не показують кіно:

Каннський фестиваль піротехніки (Festival d'art pyrotehnique de Cannes), який зазвичай стартує в середині липня і триває до кінця серпня. Це, безумовно, вибухове свято світла та вогню не залишить байдужим жодного шанувальника феєрверків та піротехнічних шоу, які відбуваються на набережній Круазет мало не щовечора. У заході беруть участь представники різних країн, що намагаються представити щось незвичне. Цей фестиваль вважається одним із найпрестижніших у своєму роді.

Міжнародний фестиваль ігор (Festival International des Jeux de Cannes). Він зазвичай проходить наприкінці лютого. Унікальна подія проводиться, як і кінофестиваль, в Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, куди прибувають сотні авторів, виробників, художників, видавців ігор всякого роду - комп'ютерних, карткових, настільних. Відвідувачі також можуть взяти участь в турнірах міжнародного класу.



Фестиваль танцю (Festival de Danse). Цей фестиваль цікавий тим, що щороку він присвячений певній темі. Він проходить в кінці листопада – на початку грудня. В Канни на нього з'їжджаються танцюристи міжнародного класу. Відбувається він у Théâtre Claude Debussy, де проходить частина показів кінофестивалю.



Каннські леви (Cannes Lions International Advertising Festival). Не менш відомим ніж кінофестиваль є фестиваль Cannes Lions International Advertising Festival, відвідати який можна в середині червня. Місцем його проведення також є Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Тут показують найкращі рекламні ролики. А за перемогу в конкурсах компанії отримують відповідні призи – Золотого, Срібного та Бронзового Льва.

Музичні ночі в Сюке ((Nuits Musicales du Suquet). І, звичайно, найвишуканішим Каннським фестивалем є уже згадані Nuits Musicales du Suquet. У розташованій на його території церкві Église Notre-Dame d'Espérance найкращі музиканти мають можливість представити свою чудову музику.

Фото Катерини Сліпченко