Опера відкривала Байройтський фестиваль

Прем'єру опери Ріхарда Вагнера «Летючий Голандець» під орудою українки Оксани Линів можна переглянути на платформі Deutsche Grammophon, придбавши квиток. Нагадаємо, ця опера 25 липня відкривала цьогорічний оперний фестиваль у німецькому Байройті.

Ця прем'єра стала знаковою і для фестивалю, і для України, адже Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром за 145 років існування фестивалю. Серед глядачів була канцлерка Німеччини Ангела Меркель з чоловіком.

Те, що у Байройті вперше диригуватиме жінка, стало відомо ще на початку минулого сезону у 2019 році, проте її ім’я керівниця фестивалю Катріна Вагнер тримала в таємниці. Лише 21 вересня 2020 року офіційно анонсували участь Оксани Линів.

Байройтський фестиваль – щорічний оперний фестиваль, на якому представлені вистави опер німецького композитора Ріхарда Вагнера. Фестиваль заснував сам Вагнер у 1876 році. Після смерті композитора фестиваль проходить під керівництвом його родини у театрі, який спроектували та побудували під керівництвом Ріхарда Вагнера.

Ангела Меркель привітала Оксану Линів (фото: Facebook Оксани Линів)

Оксана Линів – відома українська диригентка, родом із Львівщини. Перший головний диригент Опери і філармонійного оркестру австрійського міста Ґрац, другої за величиною опери Австрії. Працює з найбільшими оперними театрами та оркестрами світу. Линів також заснувала Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt у Львові та Молодіжний симфонічний оркестр України – YsOU.

У 2020 році Оксана Линів здобула від провідних німецьких критиків нагороду Oper!Awards, що заснована оперним часописом Oper!Das Magazin.

Нагадаємо, що цього року LvivMozArt триватиме 26-29 серпня.