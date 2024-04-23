Новий постер Каннського фестивалю

Каннський фестиваль додав кілька фільмів до основної програми. Таким чином до і так насиченого відомими іменами переліку додалось ще декілька. І не лише приємних. Так одіозний Олівер Стоун продовжить знімати кіно про політиків з сумнівною репутацією.

Проте побільшало, хочеться сподіватись, доброго французького кіно, адже свої нові роботи покажуть Деплешен та Хазанавічус. Крім того режисери, які недавно потішили глядачів відразу двома вільними екранізаціями «Трьох мушкетерів» («Д’Артаньян» та «Міледі») покажуть «Графа Монте-Крісто», де головну роль зіграє П’єр Ніне.

Також організатори Каннського кінофестивалю презентували офіційний постер цього року. На ньому – кадр з фільму Акіри Куросави «Серпнева рапсодія», присвяченого пам'яті про атомне бомбардування Нагасакі. Стрічка була показана у Каннах у 1991 році, у позаконкурсній програмі.

До програми «Особливий погляд» додалися фільми:

«Коли розбивається світло» Рунара Рунарссона

«Нікі» Селін Салет (дебют)

«Потік» Гінтса Зілбалодіса

У секції «Каннські прем’єри»:

«Живи, помри, народися знову» Гаель Морель

«Марія» Джессіки Палуд

У секції «Спеціальні покази»:

«Глядачі» Арно Деплешена

«Насті» Тудора Джурджу

«Лула» Олівера Стоуна

«Незакінчений фільм» Лу Є

Поза конкурсом:

«Граф Монте-Крісто» Александра Де Ла Пательєра та Матьє Делапорта

Зміни також торкнулись і основного конкусу. Цю програму доповнили:

«Найцінніші товари» Мішеля Хазанавічуса

«Три кілометри до краю світу» Емануеля Парву

«Насіння священного інжиру» Мохаммада Расулофа

Каннський фестиваль пройде з 14 до 25 травня.