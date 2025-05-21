Відвідувачі концерту зможуть насолодитися улюбленими мелодіями

5 червня у Львівській національній філармонії ім. Мирослава Скорика відбудеться концерт, на який з нетерпінням чекають шанувальники справжньої української музики. У межах фестивалю «Віртуози» національна хорова капела «Дударик» представить програму «Віртуозні шлягери» – добірку народних польських, австрійських, а також сучасних авторських пісень, що стали справжніми хітами не одного покоління. Початок концерту о 19:00, зазначають у пресслужбі національної капели «Дударик».

У програмі події – знайомі з дитинства мелодії, народжені в різних куточках України та Європи. Пісні, які пройшли випробування часом, не втрачають своєї сили та краси, а у виконанні «Дударика» отримують нове дихання. Від галицького мелосу до польських і австрійських мотивів, від старовинних народних до сучасних авторських пісень – звучатимуть справжні перлини нашої музичної спадщини.

У програмі концерту:

галицькі пісні («Гей, соколи», «Кура-шабатура»);

наддніпрянський фольклор («Розпрягайте хлопці коней»);

відомі шлягери XX століття («Черемшина», «Гуцулка Ксеня», «Чорнобривці»);

та багато інших улюблених композицій.

Чоловічий склад хорової капели «Дударик» у супроводі віртуозних музикантів Олега Яреми, Володимира Заборовського, Дем’яна Севериненка та Дмитра Кацала подарує слухачам нове звучання знаних мелодій. У концерті також візьмуть участь відомі солісти Софія Лешишак, Дарія Кудрик та солісти капели.

«Шлягери – це улюблені мелодії українців, які з покоління в покоління передають дух і настрій народу. Вони народжуються в горах і долинах, на ярмарках і в оселях, у великих містах і маленьких селах – і зберігають свою силу донині. У виконанні капели «Дударик» ці шлягери звучатимуть по-новому – віртуозно, захопливо, сучасно. Бо саме так і твориться музика, яка не старіє!» – запрошує на подію «Дударик».

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Дата і час: 5 червня 2025 року, 19:00

Місце: Львівська національна філармонія ім. Мирослава Скорика

Квитки можна придбати на сайті та у касі філармонії.