Концерт відбудеться 15 травня

15 травня, у четвер, о 19:00 – під гаслом «Мистецтво задля Перемоги» у Львівській національній філармонії відбудеться особливий благодійний концерт, на якому прозвучить одна з найглибших духовних композицій класичного репертуару – «Велика меса» до мінор Вольфґанґа Амадея Моцарта. Захід присвячено воїнам Світла – героям, які віддали життя за свободу, гідність і майбутнє України, повідомили у пресслужбі хорової капели «Дударик».

Усі кошти, зібрані від продажу квитків і добровільних внесків, передадуть на придбання автомобіля пікап Mazda для 219 окремої бригади територіальної оборони.

«З ініціативи Львівської національної філармонії та Львівської національної хорової капели «Дударик» відбудеться благодійний концерт «Велика меса для Воїна». Усі зібрані кошти, включно з виручкою від продажу квитків, спрямують на допомогу нашим Воїнам. Саме цим концертом ми відкриваємо 44-й фестиваль «Віртуози Львова». Мистецтво задля Перемоги. Знаємо і поважаємо наших Героїв. не вперше допомагаємо. Не вперше допомагаємо – і цього разу наша підтримка теж буде потрібною. А хлопці ще й офірують прапор із підписами трьом найбільшим донатерам. Запрошую всіх небайдужих львів’ян і гостей міста долучитися до цієї благородної події», – наголошує керівник чоловічої хорової капели «Дударик» Дмитро Кацал.

Львів’ян і гостей міста запрошують на благодійний концерт: дивіться відео

У концерті візьмуть участь відомі українські солісти: сопрано Анна Шумаріна, мецо-сопрано Лілія Нікітчук, тенор Максим Сальніков і бас Володимир Шинкаренко. Разом із ними виступатиме Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» та хорова капела «Дударик» під орудою маестро Володимира Сивохіпа.

Музика, яку написав Моцарт для Великої меси, – неймовірно щільна, як звучання цілого собору, де кожна нота сприяє духовному піднесенню. Великі контрасти, віртуозний хор і витончений оркестр створюють враження урочистої величі. Цей концерт – не лише вшанування великого музичного спадку Моцарта, а й глибокий духовний акт пам’яті. Він присвячений воїнам Світла – тим, хто віддав життя за свободу, гідність і майбутнє України.

Запрошуємо львів’ян і гостей міста долучитися до цієї події, де велике мистецтво об’єднується зі спільною метою — підтримкою тих, хто сьогодні боронить нашу свободу.

Квитки можна придбати за посиланням.