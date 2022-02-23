«Дударик» запрошує на концерт «ШЕВЧЕНКО REVOLUTION» 6 березня

6 березня у Львівській філармонії Національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» дасть концерт «ШЕВЧЕНКО REVOLUTION».

Початок концерту о 17:00, повідомив диригент, директор та художній керівник капели Дмитро Кацал.

За його словами, «ШЕВЧЕНКО REVOLUTION» – сучасний і важливий концерт, куди вартує прийти усією родиною, щоб багато зрозуміти про нього і, можливо, і про себе.

«Змінюються покоління, але пріоритети і цінності незмінні. Ми влаштовуємо REVOLUTION у сприйнятті Шевченка, щоб відкрити у ньому свого сучасника, ровесника. Без апломбу, без … ґвалту й крику. ШЕВЧЕНКА – людину, Академіка, митця, поета, метеора – ми представимо його ж віршами у класичних та сучасних аранжуваннях. Цього року ми ще й шокуємо вас, представивши вкрадену українську музику і пісні, які … москалики що уздріли, то все очухрали», – зазначив Дмитро Кацал, який, до слова, є автором ідеї та аранжувань.

Зазначимо, що на сцені виступатимуть «Дударик», «Rock Orchestra», фолк-діва Уляна Горбачевська, Юрій Йосифович та інші.

Квитки можна придбати за посиланням.