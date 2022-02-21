НАОНІ Оркестра запрошує на свій фірмовий концерт

6 березня у Національному театрі ім. Марії Заньковецької НАОНІ Оркестра зіграє свої фірмові концерти «Рок хіти та саундтреки».

Початок концертів о 16:30 та 19:30, повідомили організатори.

У програмі звучатимуть саундтреки до кінофільмів, популярні рок хіти, а також обробки сучасної української та класичної музики.

«Є безліч причин прийти на концерт НАОНІ Оркестра: Хіти The Beatles, Deep Purple, ABBA, Adele, Metallica, Depeche Mode, Pink Floyd, Океану Ельзи, Скрябіна, а також саундтреки з улюблених кінофільмів Таксі, Місія нездійснена, Титанік, Хрещений батько у майстерному виконанні оркестру – це те, що в живому виконанні хоча б раз у житті має послухати кожен; ви почуєте неймовірне виконання найкращих світових хітів з українським колоритом; познайомитесь із різноманіттям народних інструментів, про існування деяких з них ви навіть не підозрювали. Окрім того, розвієте стереотип, що академічність та народні інструменти – це нудно і нецікаво, а також зануритесь у магію, яку НАОНІ творять на сцені і точно запам'ятаєте цей виступ назавжди», – запрошують організатори.

Квитки можна придбати за посиланнями:

16:30 – kasa.in.ua

19:30 – kasa.in.ua

Як відомо, в оркестрі є понад 40 народних інструментів – бандури, цимбали, кобзи, скрипки, басоля, ліра, тилинка, зозульки, свиріль, козобас, сурма, козацька труба, бугай, флояра, полтавський ріжок, дуда, дримба, рубель і качалка, бубон, береста та ін., що робить оркестр унікальним у світі.

Національний Академічний Оркестр Народних Інструментів України (НАОНІ) створено у 1969 році. Указом Президента України від 17.04.1997 р. оркестру надано статус "Національний".

Основою концертних програм оркестру є народна інструментальна музика всіх регіонів України. В концертах часто звучать оригінальні ансамблі: сопілкарів, троїстих музик, бандуристів, дримбарів, виконавців на зозульках.

На сьогодні Національний оркестр народних інструментів України – провідний мистецький колектив України.

Оркестром керує лауреат Національної премії ім. Т.Шевченка, народний артист України, професор Віктор Омелянович Гуцал.