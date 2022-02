Мелоді Гардо (Melody Gardot) вперше виступить в Україні на Leopolis Jazz Fest

27 червня на головній сцені фестивалю Leopolis Jazz Fest виступить відома співачка Мелоді Гардо (Melody Gardot). Про це 17 лютого оголосили організатори фестивалю. Співачка, піаністка, гітаристка та композиторка зі США вперше відвідає Україну.

36-річна співачка родом з Нью-Джерсі серйозно почала займатися музикою після страшного ДТП: у 19 років вона, катаючись на велосипеді, потрапила під колеса автомобіля.

Спочатку музична терапія за порадою лікарів стала способом подолати важкі наслідки після численних травм, а згодом перетворились у професію. Ще перебуваючи у лікарні, вона написала пісні, які стали мініальбомом Some Lessons.

Наступні альбоми Мелоді Гардо посіли високі місця у чартах. Альбом My One and Only Thrill досяг другого рядка в джазовому чарті Billboard. Альбом The Absence потрапив у топ-30 Billboard 200 і досяг вершини чарту серед джазових альбомів США.

У 2020 році Мелоді Гардо з Ларрі Кляйном створила альбом Sunset in the Blue, в якому взяли участь такі зірки, як Тіль Бреннер, Антоніо Замбуджо, Ібрагім Маалуф, а також гостем став Стінґ.

Нагадаємо, першим хедлайнером Leopolis Jazz Fest-2022 став John Legend, який виступить у Львові 26 червня на головній сцені. Міжнародний джазовий фестиваль відбудеться 24-28 червня.