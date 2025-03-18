Упродовж 2022 – 2024 років США надали Україні прямої бюджетної підтримки на понад 30 млрд доларів. Ці гроші використовувались ефективно та відповідно до визначених цілей. Про це свідчать результати чотирьох аудитів, повідомили в пресслужбі Рахункової палати 18 березня.

Зазначається, що гроші прямої бюджетної підтримки Україні від Сполучених Штатів були реалізовані через кілька основних угод, а саме:

проєкт PEACE in Ukraine – 27,05 млрд доларів, 12,7 млрд доларів з цієї суми скерували на забезпечення виплат Пенсійним фондом України;

додаткову угоду до програми розвитку на суму в 1,7 млрд доларів;

грант Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва – 1,1 млрд доларів.

Повідомляється, що фінансовий аудит гранту Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва підтвердив достовірність фінансової звітності та не виявив порушень щодо надходження та обліку грошей гранту.

Аудит ефективності прямої бюджетної підтримки уряду США та інших донорів для забезпечення життєво важливих потреб населення України в умовах війни також підтвердив цільове використання грантових грошей на забезпечення базових потреб населення, зокрема​ на зарплати освітян та медпрацівників. Водночас Рахункова палата рекомендувала удосконалити процедури верифікації отримувачів, налагодити обмін інформацією між держреєстрами та ІТ-системами.

Аудит підтримки системи медичних послуг підтвердив, що 1,7 млрд доларів прямої бюджетної підтримки були спрямовані на фінансування програми державних гарантій медичного обслуговування населення.​ Також було рекомендовано посилити внутрішній контроль Національної служби здоров’я України для уникнення переплат.

Аудитори Рахункової палати підтвердили, що 12,7 млрд доларів, наданих у межах проєкту PEACE, були використані за призначенням та забезпечили стабільні виплати пенсій понад 10 млн пенсіонерів в умовах війни.

Також ці аудити виявили необхідність вдосконалення внутрішнього контролю відповідальних органів, потребу підвищення прозорості фінансових процесів, налагодження сучасних механізмів верифікації соціальних виплат, покращення обліку отримувачів допомоги тощо.

За даними Рахункової палати, завдяки виконанню наданих рекомендацій уже вдалось досягнути певних результатів. Зокрема, у 2024 році було повернено до бюджету 14,6 млн грн (500 тис. доларів) переплачених за пакетом медичних послуг коштів. Також підрозділ внутрішнього аудиту НСЗУ виявив переплату у розмірі 46,8 млн грн (1,6 млн доларів), з яких станом на 5 березня 2025 року відшкодовано вже 4,3 млн грн.

Також міністерство економіки верифікувало осіб, які неправомірно отримали допомогу через програму «єПідтримка». Відшкодовано 122,7 млн грн (4,2 млн доларів) від 19 тис. громадян.

Нагадаємо, 18 лютого президент США Дональд Трамп заявив про начебто виділення 350 млрд доларів Україні, але що Сполучені Штати нібито не отримали звітності щодо використання цих грошей.

Уже 23 лютого президент Володимир Зеленський спростував заяву Дональда Трампа про те, що США надали Україні 350 млрд доларів. Глава держави заявив, що США надали Україні 100 млрд доларів, ще стільки ж надали країни Євросоюзу, Україна ж вклала 120 млрд доларів під час повномасштабної війни.