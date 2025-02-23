Наслідки російської атаки на Харківщині / ілюстративне фото

Володимир Зеленський спростував заяву Дональда Трампа про те, що США надали Україні 350 млрд доларів. Глава держави зауважив, що загалом повномасштабна війна коштувала Україні менше. Про це Володимир Зеленський розповів під час пресконференції до третьої річниці повномасштабного вторгнення.

За словами Володимира Зеленського, США надали Україні 100 млрд доларів, ще стільки ж надали країни Євросоюзу, Україна вклала 120 млрд доларів. Таким чином глава держави спростував заяву Дональда Трампа про нібито надані 350 млрд доларів від США. При цьому Володимир Зеленський заявив, що не готовий визнати, що Україна має повернути США 100 млрд доларів, оскільки ці гроші давалися не в борг, а як гранти.

«Україна отримала 100 млрд доларів допомоги від США, а не 350, не 500, не 700. Але навіть 100 млрд доларів боргу я не готовий визнавати, бо грант – це не борг. Я домовлявся про це з Байденом. Є угода, що це грант. Ми не визнаємо, що це борг», – розповів Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує отримувати допомогу від США, але зауважив, що це допомога, виділення якої ухвалили за каденції Джо Байдена. За словами президента, з раніше ухвалених грошей ще 15 млрд доларів «в дорозі».

Нагадаємо, 18 лютого Дональд Трамп заявив, що США нібито виділили для України 350 млрд доларів, але не отримали звітності щодо використання цих грошей.

Водночас за даними Пентагону, США виділили Україні приблизно 183 млрд доларів на підтримку України, з яких майже 66 млрд доларів – на військову допомогу. При цьому ще 3,9 млрд доларів, які Конгрес виділив на військову допомогу Україні, залишаються невитраченими.