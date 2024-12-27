Табір для російських військовополонених на Львівщині

З початку повномасштабного вторгнення Україна витратила з держбюджету 294,2 млн грн на утримання військовополонених росіян. Пресслужба Рахункової палати у п'ятницю, 27 грудня, повідомила, що до 2022 року в Україні не було спеціальної інфраструктури для утримання полонених, тому уряд створив чотири табори. Крім цього, додатково організували розміщення, охорону та медичне забезпечення на більш як пів сотні дільниць, які створили у в'язницях.

«На зазначені цілі безпосередньо спрямували 294,2 млн грн. Значну підтримку для забезпечення належних умов тримання полонених надали благодійні організації та іноземні партнери, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста», – розповіли у Рахунковій палаті.

В аудиті Рахункової палати йдеться, що Мін’юст, який займається утриманням військовополонених, повинен більш комплексно перепрофільовувати установи для покарань на табори. Крім цього, необхідно розробити стратегію, як ці табори використовуватимуть у післявоєнний час.

«Ми надали об’єктам контролю рекомендації, виконання яких дасть змогу документально підтвердити витрати України на утримання військовополонених, що стануть частиною фінансових претензій до держави-агресора у майбутньому. Наші докази щодо цього мають бути вагомими та неспростовними», – сказав відповідальний за аудит член Рахункової палати Кирило Клименко.

Звіт Рахункової палати надішлють до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції України тощо. Документ не публікуватимуть, оскільки в ньому є інформація з обмеженим доступом.

Нагадаємо, що останній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся вночі 18 жовтня. Тоді додому повернулися 95 захисників. Особливістю обміну стало те, що вдалось обміняти українців, які «вироки» псевдосудової системи окупантів: 28 захисників росіяни «засудили» до тривалих термінів, а 20 – отримали довічне ув’язнення.