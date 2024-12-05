Нещодавно стало відомо про смерть у російському полоні мера Дніпрорудного Євгенія Матвєєва

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі в російському полоні перебувають щонайменше шість мерів міст і голів громад. Про це глава держави сказав під час звернення до правозахисної спільноти в четвер, 5 грудня.

«Вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками в неволі. І не тільки з 2022 року. Але й з 2014 року. Ми робимо все, щоб їх повернути. 3767 українців та українок уже повернули з полону. Ми залучаємо для цього посередників. Шукаємо різні переговорні, політичні та юридичні можливості», – заявив президент.

Глава держави нагадав про те, що днями стало відомо про смерть в російському полоні Євгенія Матвєєва – мера окупованого росіянами Дніпрорудного на Запоріжжі. Чиновник був захоплений у полон ще в березні 2022 року, коли намагався допомогти людям у своїй громаді.

«Ми всі бачимо, зокрема, як мало світ реагує на те, що в Росії роблять з українськими полоненими. Як досі небагато у світі голосів, які говорять про викрадених Росією українських дітей. Майже жодної реакції немає й на те, на що російська присутність перетворила наші землі, наші території, які тимчасово окуповані. Коли дехто зараз говорить про “заморожування” війни, майже ніколи не звучить: а що буде з мільйонами наших людей, що буде із сотнями тисяч дітей, які досі – на окупованій території? І це дуже цинічне замовчування», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що наразі допомога від таких організацій як ООН чи Міжнародний комітет Червоного Хрест в захисті й поверненні українських полонених у Росії є недостатньою. Він також наголосив на необхідності створення спеціального трибуналу проти Росії за злочин агресії.

Нагадаємо, 4 грудня голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни закатували полоненого мера Дніпрорудного Євгенія Матвєєва. 63-річний посадовець перебував у полоні два роки та вісім місяців. Тіло Матвєєва повернули 29 листопада під час останнього обміну з Російською Федерацією. Точної дати смерті політика не назвали.