У Львові на місці демонтованого самобуду облаштовують громадський простір
Новини Львова від ZAXID.NET за 18 березня
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У вівторок, 18 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Володимир Зеленський на Львівщині. Президент України приїхав з робочим візитом.
- Ще два низькопідлогові трамваї з Берна. Їх доставили на територію вагоноремонтних майстерень ЛКП «Львівелектротранс».
- Затишний громадський простір на місці незаконної забудови. На вул. Личаківській, 259 розпочали роботи.
- Говерляна-2025. Захисники та мешканці Львівщини здійснять традиційне благодійне сходження на найвищу вершину українських Карпат.
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