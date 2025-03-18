У вівторок, 18 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Володимир Зеленський на Львівщині. Президент України приїхав з робочим візитом. Ще два низькопідлогові трамваї з Берна. Їх доставили на територію вагоноремонтних майстерень ЛКП «Львівелектротранс». Затишний громадський простір на місці незаконної забудови. На вул. Личаківській, 259 розпочали роботи. Говерляна-2025. Захисники та мешканці Львівщини здійснять традиційне благодійне сходження на найвищу вершину українських Карпат.

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