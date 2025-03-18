Президент вшанував загиблих на Личаківському кладовищі

У вівторок, 18 березня, президент Володимир Зеленський прибув до Львова з неоголошеним візитом. На Личаківському кладовищі разом із головою Львівської ОВА Максимом Козицьким він вшанував полеглих захисників. Про свої подальші плани перебування на Львівщині він не оголошував.

«Львів. Ушанував пам’ять полеглих захисників і захисниць України. Пам’ятаємо кожного й кожну, хто віддав найдорожче – своє життя – за свободу і майбутнє нашої держави. Вічна пам’ять героям», – написав президент на офіційній сторінці у Facebook.

Фото ОП та ЛОВА

Як видно з опублікованих фото, разом із президентом пам’ять полеглих героїв вшанували керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник і колишній командир бригади «Холодний Яр» Павло Паліса, ще один заступник – Віктор Микита, голова Львівської ОВА Максим Козицький і очільник Львівської обласної ради Юрій Холод.

Максим Козицький додав, що президент перебуває на Львівщині з робочим візитом та має заплановану низку зустрічей.

«Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Львівщину. Низка важливих зустрічей. Але насамперед – віддали шану нашим Захисникам і Захисницям, які спочивають на Личаківському цвинтарі», – повідомив Максим Козицький.

Пізніше президент опублікував відео із візиту в ліцей імені Героїв Крут. Володимир Зеленський оглянув кабінети та одну з кімнат, де проживають ліцеїсти.