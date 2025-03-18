Скульптуру встановили до дня народження Ліни Костенко

У драматичному театрі імені Марії Заньковецької у вівторок, 18 березня, встановили погруддя української поетеси та громадської діячки Ліни Костенко. Погруддя створив відомий львівський митець Ярослав Мотика. У пресслужбі Львівської ОВА розповіли, що скульптуру встановили до дня народження поетеси, якій 19 березня виповнюється 95 років.

«Скульптура стала не лише мистецьким вшануванням Ліни Костенко, а й символом пам’яті про самого Ярослава Мотику, який відійшов у вічність 1 березня цього року. Цікаво, що колись поетеса особисто відвідала майстерню митця разом із Борисом Возницьким та Святославом Максимчуком. Художник створив її портрет по пам’яті, оскільки, за його словами, такі обличчя не забуваються», – розповіли у Львівській ОВА.

Зазначимо, що дозвіл на експонування скульптури дала донька Ярослава Мотики Мар'яна.

Додамо, що видатний львівський скульптор Ярослав Мотика помер 1 березня 2025 року у віці 82 років. Його скульптура з штучного каменю «Лілея», яку він створив 1966 року, розташована у Стрийському парку і є однією з найвідоміших у Львові. Крім цього, Мотика є автором скульптури Покрови Божої Матері в Буську на Львівщині, пам'ятника до 1000-ліття хрещення України-Руси в Генку (Бельгія), пам'ятників Євгену Коновальцю у Жовкві, Маркіяну Шашкевичу в селі Нестаничі Радехівського району тощо. Низку його скульптур можна побачити на Личаківському та Байковому цвинтарях.

Нагадаємо, що останньою роботою Ярослава Мотики була паркова скульптура «Викрадення Європи». Митець створював її разом з ветеранами, які проходять реабілітацію у центрі Unbroken. Місто планувало встановити скульптуру у Стрийському парку.