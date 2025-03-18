У березні 2025 року посадовець повідомив про звільнення з посади

Начальник головного управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей опублікував декларацію про доходи за 2024 рік. Згідно з нею, посадовець отримав понад 1 млн грн зарплати. Також його дружина задекларувала 160 тис. грн доходу. Віктор Маслей в березні 2025 року заявив, що йде з посади головного рятувальника через закінчення контракту, однак декларації під час звільнення з посади ще не подавав.

У декларації за 2024 рік Віктор Маслей зазначив дев’ять об’єктів нерухомості, які були вказані в попередніх деклараціях. Шістьма з цих об’єктів володіє його дружина Наталія. У Маслеїв є житловий будинок площею 214 м2 та земельна ділянка площею 329 м2 у селі Смиківці біля Тернополя. Кожен член сім’ї володіє четвертою частиною помешкання. У власності Віктора Маслея є земельна ділянка площею 500 м2 в селі Берем’яни Бучацької громади. В його дружини є п’ять земельних ділянок в селі Панасівка Залозецької громади. Там же є невеликий будинок площею 42,6 м2, який вона отримала у власність в 2020 році.

Віктор Маслей має автомобіль Toyota Highlander 2014 року випуску, придбаний в 2020 році за 420 тис. грн. Також в декларації за 2024 рік він вказав, що користується автомобілем сина Євгена Маслея Ford Kuga 2012 року випуску.

За 2024 рік головний рятувальник отримав понад 1 млн грн зарплати з управління ДСНС. Також він підробляє викладачем в Західноукраїнському національному університеті, там йому заплатили понад 31 тис. грн. Його дружина Наталя заробила в ТОВ «Інвестком Трейд» 136 тис. грн. Також вона задекларувала дохід від надання в оренду паїв – понад 25 тис. грн.

Віктор Маслей зазначив, що він тримає готівку – це 32 тис. доларів та 11,5 тис. євро. Це на 2 тис. доларів та 1,5 тис. євро більше, ніж торік.

Додамо, що Віктор Маслей на посаді керівника головного управління ДСНС в Тернопільській області перебував з 1 серпня 2014 року. До призначення працював першим заступником начальника управління ДСНС України у Тернопільській області (березень 2013 – серпень 2014). У ДСНС Тернопільщини почав працювати з 1995 року, був на різних посадах від начальника караулу до старшого інженера. На початку березня 2025 року Віктор Маслей повідомив у Facebook, що залишає посаду начальника управління.