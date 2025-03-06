Віктор Маслей в стурктурі ДСНС - майже 30 років

Керівник головного управління ДСНС в Тернопільській області Віктор Маслей залишив посаду. Про це він повідомив 5 березня на своїй сторінці в Facebook. Головний рятувальник Тернопільщини на керівній посаді пропрацював майже 10 років.

Наразі Віктор Маслей не зазначив причини такого рішення і не повідомив, де він працюватиме надалі. Наразі виконувати обов'язки головного рятувальника області поки буде Ігор Греса. Наказ на його призначення на посаду тимчасового виконувача обов'язків начальника головного управління ДСНС в області підписали 5 березня. Про це повідомив ZAXID.NET речник ГУ ДСНС в області Сергій Данілін.

Колишній керівник ДСНС розповів, що за час його перебування на посаді Службу порятунку вдалося переоснастити.

«За цей час ми з вами технічно переоснастили всі пожежно-рятувальні підрозділи області до рівня європейських країн... Ми разом створили європейські умови для несення служби в пожежно-рятувальних підрозділах області. Завершили реконструкцію у Теребовлі, Гусятині, Кременці, Збаражі, Зборові, Підгайцях, Ланівцях, збудували сучасні пожежно-рятувальні підрозділи в Козові та будуємо в Шумську», – зазначив Віктор Маслей.

Також Віктор Маслей зазначив, що йому та його підлеглим вдалося запустили сучасний Центр управління в надзвичайних ситуаціях. Окрім того, відкрили 60 місцевих пожежних команд у 55 громадах. Для особового складу створили сучасну медико-санітарну частину, а для малечі — музей пожежно-рятувальної служби.

Додамо, що 49-річного Віктора Маслея на посаду керівника ДСНС Тернопільщини призначили в 2014 році. До цього призначення він з 2006 року перебував на посаді першого заступника начальника ГУ МНС у Тернопільській області.

Загалом Віктор Маслей службову кар'єру розпочав у 1995 році як начальник караулу пожежної частини в Тернополі. Надалі обіймав керівні посади в структурі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та її попередніх органах, зокрема працював у відділах пожежної безпеки, ресурсного забезпечення та аварійно-рятувальних робіт. В 1995 році закінчив Львівське пожежно-технічне училище, а в 1999 році – Черкаський інститут пожежної безпеки.