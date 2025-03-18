Андрій Москаленко працює в міськраді з 2008 року, його вважають протеже Андрія Садового

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко подав декларацію про доходи за 2024 рік. Документ оприлюднений в реєстрі декларацій від НАЗК.

Андрій Москаленко у міськраді Львова відповідає за економічний розвиток міста і входить до виконавчого комітету ЛМР. На своїй посаді в 2024 році він заробив 1,08 млн грн – на 20 тис. менше, ніж у 2023 році. Ще 495 тис. грн торік заробила дружина Андрія Москаленка Катерина, яка також працює в ЛМР – у департаменті «Адміністрація міського голови».

У подружжя Москаленків, згідно з декларацією, немає жодних заощаджень – ані в готівці, ані на банківських рахунках. Також сім’я не володіє цінними паперами чи будь-якими іншими активами. Аналіз декларацій Андрія Москаленка показує, що за минулі 10 років він зовсім не заощаджував гроші.

Також перший заступник Андрія Садового не має власної машини і їздить на автомобілі Volkswagen Passat 2015 року випуску, що належить його батькові Олександрові Москаленку. Катерині Москаленко належить гараж площею 18 м2.

Власного житла у подружжя теж немає. Андрій Москаленко є власником лише часток у двох квартирах у Львові: йому належить 37,5% у квартирі площею 72,6 м2 і ще половина квартири площею 73 м2. Співвласниками першої є також батько і брат Андрія Москаленко, другої – його брат.

38-річний Андрій Москаленко працює у Львівській міській раді з 2008 року. Спочатку він був спеціалістом відділу промоції міста, з 2010 року – начальником управління інформаційної політики і зовнішніх відносин департаменту «Адміністрація міського голови», потім став директором цього департаменту. Наприкінці 2015 року він став заступником Андрія Садового з питань розвитку, а в 2021 році Андрія Москаленка призначили першим заступником міського голови Львова – заступником з економічного розвитку.