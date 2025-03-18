У Києві громадський наземний транспорт не припинятиме рух під час повітряної тривоги

У Києві рух наземного громадського транспорту не обмежуватимуть під час повітряної тривоги. Про це у вівторок, 18 березня, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва після консультацій з військовими, правоохоронцями та Державною службою з надзвичайних ситуацій. Воно вступить у дію у п’ятницю, 21 березня.

«У разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху. Охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце», – йдеться у повідомленні.

Після того як пасажири, які хочуть перейти до укриття, вийдуть з салону, транспорт продовжить рух за маршрутом. Однак наголошується, що водій громадського транспорту також має право вирішити пройти до укриття на час повітряної тривоги.

Водночас метро у Києві працюватиме в тому ж режимі: рух поїздів наземною частиною під час повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

Зазначимо, що рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги в Україні ухвалили у більшості міст на початку повномасштабного вторгнення. Згодом це обмеження скасували. Тривалий час Київ залишався єдиним великим містом, де комунальний транспорт припиняв роботу на час повітряної тривоги.

Додамо, що кияни на порталі «Київ цифровий»збирали підписи петиції про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.