У Чернівцях громадський транспорт курсуватиме і під час повітряної тривоги. Відповідне рішення прийняли місцеві перевізники. Крім того, керівники управління комунального транспорту також вирішили працювати під час оголошення повітряних тривог. Відтак, і автобуси, і тролейбуси не будуть зупиняти рух під час сповіщень про небезпеку.

Як у понеділок, 20 березня, повідомило чернівецьке медіа-агентство «АСС» з посиланням на слова заступника міського голови Чернівців Ігоря Крохмаля, курсуватиме громадський транспорт під час повітряних тривог уже відсьогодні. Рішення про це прийняли самі приватні перевізники, які працюють на міських маршрутах, а також комунальне підприємство «Чернівецьке тролейбусне управління».

«Рішення їздити чи ні під час повітряної тривоги можуть ухвалювати самі приватні перевізники. Щодо комунального автопарку, тобто "Чернівецького тролейбусного управління", – там вирішили, що також продовжуватимуть рух. Тобто в місті роботу продовжуватимуть і маршрутні автобуси, і тролейбуси»,– сказав Ігор Крохмаль.

Зазначимо, мешканці Чернівців ще 16 лютого зареєстрували на платформі місцевих петицій пропозицію дозволити рух громадського транспорту під час повітряної тривоги у Чернівцях. Прихильники петиції зібрали 254 голоси з 250 потрібних.