Пам’ятник актору і агенту спецслужб Амвросію Бучмі перенесуть з вулиці Озаркевича у Львові в музей «Територія терору». Відповідне рішення ухвалив виконком Львівської міської ради 18 березня.

Як зазначено у рішенні ЛМР, з ініціативою демонтажу пам’ятника до міської ради 13 січня звернувся Вадим Поздняков, засновник проєкту «Деколонізація. Україна».

Виконавчий комітет вирішив перенести пам’ятний знак Амвросію Бучмі на територію Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія терору». Він буде зберігатися та експонуватися на території музею на проспекті Чорновола, 45-Г.

Пам’ятник Бучмі стоїть на вулиці Озаркевича (фото з Вікіпедії)

Вулицю Бучми перейменували торік на честь дисидента політв’язня, члена УНА-УНСО Анатолія Лупиноса.

Амвросій Бучма народився у Львові, грав у різних театрах, зокрема «Руській бесіді», київському театрі Миколи Садовського, театрі Леся Курбаса «Березіль». У мемуарах він зізнався, що 1919 року працював на вінницьку ЧК. Степан Шухевич у книзі «Спомини з Української-Галицької армії (1918-1920)» підтвердив, що «галицький драматичний артист Бучма був агентом чрезвичайки під псевдонімом Бронек Домбровський».