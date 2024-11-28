Загалом у Львові деколонізували вже 70 вулиць

Депутати Львівської міської ради підтримали перейменування ще шести вулиці, названих на честь російських або радянських діячів. Йдеться про вул. Червону, Смолича, Бучми і пл. Липневу у Львові, а також вул. Макаренка і Бурденка в Брюховичах.

Раніше перейменування цих вулиць погодила Львівська ОВА. Рішення щодо перейменування приймав голова обласної адміністрації, однак громади мали пів року, щоб самостійно визначитися з новими назвами площ, вулиць і скверів.

На засіданні сесії міські депутати погодили перейменування вулиць і площ таким чином:

Після перейменування чи уточнення назв вулиць мешканцям не потрібно відразу змінювати документи. Це необхідно зробити лише підприємцям, однак для них ця процедура є безкоштовною, як і для мешканців.

Загалом за останній час у Львівській громаді деколонізували 70 вулиць. Також на сесії 28 листопада депутати перейменували вул. Технічну на вул. Ірини Фаріон.