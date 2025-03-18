У приміщеннях працює засноване міськрадою підприємство

Касаційний господарський суд у вівторок, 18 березня, зобов’язав Львівську обласну раду повернути у власність міста приміщення на вул. Шевченка, 186, загальна площа яких становить 810 м2. Про це повідомляє юридичний департамент ЛМР у Facebook.

Міська рада Львова судилася з ЛОР через приміщення прохідної, адмінбудівлі та складу, що в 1993 році були передані у власність міста і де працює Державне виробничо-торговельне підприємство «Харчування», засноване ЛМР.

«Ще у 1993 році ці приміщення – прохідна, адмінбудівля та склад були передані у власність Львова. У 2023 році Львівська облрада, всупереч законним підставам, оформила право власності на ці приміщення, заявивши, що балансоутримувач відсутній. Однак місто не надавало жодної згоди на таку передачу», – ідеться в дописі юридичного департаменту ЛМР.

Перша та апеляційна інстанції відхилили позов міста, визнавши аргументи Львівської обласної ради. Проте Верховний Суд скасував це рішення та повернув справу на повторний розгляд.

20 листопада 2024 року Північний апеляційний господарський суд витребував на користь міста майно на вул. Шевченка, 186 у Львові, а 18 березня 2025 року Касаційний господарський суд підтвердив це рішення.

Додамо, що в користуванні Державного виробничо-торговельного підприємства «Харчування» під його приміщеннями перебуває також земельна ділянка площею 1324 м2.