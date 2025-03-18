Агента затримали, коли він фотографував секретні документи компанії

Житель Кіровоградської області отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за шпигунство на користь російської спецслужби. Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки України у вівторок, 18 березня.

Як встановили контррозвідники та слідчі СБУ, зловмисника завербувала російська ФСБ ще до початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року з чоловіком зв’язався кадровий співробітник спецслужби РФ і дав завдання збирати розвіддані щодо роботи місцевої оборонної компанії. Для цього він влаштувався на посаду завгоспа заводу.

«Серед основних завдань “крота” було отримання інформації про кількість та види бойової техніки ЗСУ, що проходить ремонт і модернізацію на технологічних потужностях підприємства», – ідеться в повідомленні.

Служба безпеки затримала агента, коли він фотографував секретні документи оборонної компанії.

На підставі доказів, зібраних СБУ, суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України: