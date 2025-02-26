Також Служба безпеки затримали ще двох російських шпигунів, які діяли у Київській та Харківській областях

СБУ затримала агента ФСБ, який на замовлення Росії коригував ракетні удари по Львівщині. Також Служба безпеки затримали ще двох російських шпигунів, які діяли у Київській та Харківській областях.



За результатами спецоперації затримали трьох російських агентів, які готували координати для вогневого ураження українських об’єктів. Пріоритетними цілями ворога були військові аеродроми, запасні командні пункти та навчальні центри українських захисників, а також заводи з ремонту бронетехніки та БпЛА.

«Для виконання ворожого завдання ФСБ дистанційно завербувала місцевих безробітних віком 23, 34 та 40 років, які шукали «швидкі заробітки» на Telegram-каналах. Усі вони були розосереджені по трьох регіонах України, але мали спільного російського куратора – кадрового співробітника управління ФСБ по Чорноморському флоту РФ. Його особу вже встановили кіберфахівці СБУ», – йдеться в повідомленні.



Одного з агентів російський спецслужбіст «відрядив» до Львова. Для збору розвідданих зрадник влаштувався експедитором до місцевої будівельної фірми, яка виконувала підряди для військових частин. Інший фігурант – мешканець Київщини, який їздив по регіону, де намагався виявити основні та оперативні аеродроми з бойовою авіацією ЗСУ. Ще один зрадник – мешканець Харкова, який відслідковував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у прифронтовому місті. Також він «втемну» розпитував у своїх знайомих про місцеві підприємства, що відновлюють бойові характеристики української військової техніки.

В агентів вилучили мобільні телефони (Усі фото СБУ)

Служба безпеки своєчасно викрила всіх трьох агентів, задокументувала їхні злочини і затримала «на гарячому», коли кожен з них проводив дорозвідку поблизу потенційних цілей. У затриманих вилучили мобільні телефони з анонімними чатами у месенджері, які вони використовували для контактів з ФСБ.



Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.