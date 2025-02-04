Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці

Поліції спільно з СБУ затримали на Буковині двох чоловіків, які готували підірвати вибухівку на замовлення спецслужб Росії. Чоловіки віком 17 та 18 років готували теракт в одному із міст Вижницького району. Для цього вони заклали вибухівку в покинутій будівлі поблизу місця скупчення людей.

За інформацію співробітників обласної поліції, двоє буковинців на замовлення куратора з ФСБ погодилися вчинити теракт відносно правоохоронців. Вони планували встановити вибухівку та підірвати наряд поліцейських, що мав виїхати за хибним викликом. Підозрювані заклали вибухівку у покинутій будівлі, а для фіксації злочину вони розмістили поблизу вибухівки телефон із увімкненою відеокамерою.

«За задумом російських спецслужб, готувалась класична пастка: покинута будівля, анонімний дзвінок на 102 із повідомленням про злочин і прибуття наряду поліції. Щойно камери зафіксували б правоохоронців у приміщенні – вибухівку мали активувати», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 4 лютого.

Виконуючи вказівку спецслужб РФ, чоловіки самостійно виготовили вибуховий пристрій дистанційної дії та встановили його біля покинутої будівлі у Вижницькому районі. Після цього вони зателефонували в поліцію і повідомили, що за адресою покинутого будинку хтось кличе на допомогу. Потім чоловіки сховалися і почали чекати на поліцейських і подальших вказівок від кураторів з Росії.

На місце події приїхали не лише поліцейські, але й вибухотехніки, які за допомогою роботизованого комплексу ZEUS-2 обстежили територію. Під час цього правоохоронці виявили підозрілі предмети: сміттєвий пакет, у якому знаходилась вибухівка, і картонну коробку з павербанком та телефоном, що здійснював спостереження. Відтак – провели контрольоване знешкодження саморобної вибухівки.

Причетних до підготовки теракту правоохоронці затримали 1 лютого 2025 року в одному з міст Чернівецької області.. Під час слідства також поліцейські встановили, що спільники причетні до вчинення наркозлочинів. 17-річний чоловік облаштував в себе вдома нарколабороторію, де разом зі своїм 18-річним спільником виготовляли психотропну речовину – амфетамін. Наркотик збували по всій території України. Головним каналом реалізації наркопродукції був Telegram-канал.

Двом зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України (Незаконне виготовлення вибухового пристрою та замаху на вчинення терористичного акту). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

За повідомленням прокуратури Буковини 4 лютого Шевченківський районний суд м. Чернівці задовольнив клопотання слідчого і прокурора та обрав чоловікам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.