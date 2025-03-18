Із 2021 року Богдан Лещук працює керівником відділу земельних відносин Солонківської сільської ради

Слідчі ДБР повідомили про ще одну підозру керівнику відділу земельних відносин Солонківської сільської ради Богдану Лещуку. Його звинувачують у зловживанні владою під час роздачі землі в приватну власність у Зубрі. Про це стало відомо з ухвали Галицького районного суду про відсторонення Богдана Лещука від посади, на яку звернув увагу сайт Lviv.media. У квітні 2024 року Богдан Лещук вже отримав підозру через вилучення з комунальної власності трьох земельних ділянок, через які мала пролягати львівська вулиця.

Як вказано в матеріалах справи, підозра стосується кримінального провадження, яке відкрили у березні 2024 року. Перебуваючи на посаді керівника відділу земельних відносин Солонківської сільської ради, у червні 2021 року Богдан Лещук дозволив передати одну із несформованих у кадастрі ділянок в Зубрі у приватну власність. При цьому, за генпланом Львова та Зубри через цю ділянку мала пролягати проєктований просп. Вернадського.

Йдеться про ділянку площею 0,15 га, що розташована за розворотним кільцем недобудованого до «Євро-2012» просп. Вернадського. Богдан Лещук підписав проєкт землеустрою на відведення цієї ділянки, знаючи, що вона перебуває в червоних лініях майбутньої вулиці. На основі цього документа 29 липня 2021 року депутати Солонківської сільської ради дозволили вивести цю ділянку з комунальної власності та приватизувати. Судячи з земельного кадастру, у 2021 році її приватизувала Софія Лисицина для ведення особистого селянського господарства.

Червоним кольором орієнтовно позначена спірна ділянка в Зубрі

10 березня 2025 року слідчі повідомили Богдану Лещуку про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ. Слідчі звернулися в суд з клопотанням про відсторонення посадовця від посади керівника відділу земельних відносин Солонкіської сільської ради, зазначаючи, що він може впливати на свідків або підробити документи. 11 березня Личаківський районний суд клопотання слідчого ДБР задовольнив і постановив відсторонити Богдана Лещука від посади на 2 місяці – до 10 травня 2025 року. Крім цього, суд призначив йому 1,3 млн грн застави. Ухвали ще можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що Богдан Лещук очолив земельне управління в Солонківській сільраді у 2021 році. До цього він заступником начальника ГУ Держгеокадастру у Львівській області. У квітні 2024 року він вже отримав підозру через причетність до махінацій із іншими ділянками в Зубрі. Цю справу розглядає Пустомитівський районний суд.

Нагадаємо, що у провадженні слідчих є кілька кримінальних і господарських проваджень, що стосуються вилучення земель, призначених для будівництва просп. Вернадського. Більше про махінацію, внаслідок якої землю під львівську вулицю роздали в приватну власність, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Трамвай на Зубру не поїде».