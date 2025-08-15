Заставу з 1,256 млн грн зменшили до 242 тис. грн

Пустомитівський районний суд Львівської області 13 серпня задовольнив клопотання адвоката та змінив розмір визначеної застави, яку в березні 2025 року внесли за посадовця Солонківської сільської ради Богдана Лещука. Заставу з 1,256 млн грн зменшили до 242 тис. грн. Про це пише Lviv.media із посиланням на ухвалу, яку оприлюднили на аналітичному порталі YouControl. Посадовця звинувачують у зловживанні владою під час роздачі землі в приватну власність у Зубрі.

«Богдан Лещук, якому ДБР оголосило про підозру у справі про незаконну приватизацію земель біля Львова, у березні вийшов з СІЗО під 1,256 млн грн застави. Втім сторона захисту посадовця вирішила оскаржити суму визначеної застави. У коментарі для Lviv.media адвокат Лещука Назарій Гарасимчук підтвердив, що суд задовольнив клопотання і зменшив суму застави до 242 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

Як раніше писав ZAXID.NET, перебуваючи на посаді керівника відділу земельних відносин Солонківської сільської ради, у червні 2021 року Богдан Лещук дозволив передати одну із несформованих у кадастрі ділянок в Зубрі у приватну власність. При цьому, за генпланом Львова та Зубри через цю ділянку мав пролягати проєктований просп. Вернадського. 10 березня 2025 року слідчі повідомили Богдану Лещуку про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

Додамо, що Богдан Лещук очолив земельне управління в Солонківській сільраді у 2021 році. До цього він заступником начальника ГУ Держгеокадастру у Львівській області. У квітні 2024 року він вже отримав підозру через причетність до махінацій із іншими ділянками в Зубрі.

Нагадаємо, що у провадженні слідчих є кілька кримінальних і господарських проваджень, що стосуються вилучення земель, призначених для будівництва просп. Вернадського. Більше про махінацію, внаслідок якої землю під львівську вулицю роздали в приватну власність, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Трамвай на Зубру не поїде».