Приміщення, що належить громаді, самовільно використовувалося третіми особами

У вівторок, 18 березня, Господарський суд Львівської області задовольнив позов управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради щодо витребування нежитлових приміщень на вул. Героїв УПА, 78. Про це повідомляє у Facebook управління комунальної власності ЛМР.

Приміщення площею 203,7 м2 було самовільне зайняте і тривалий час використовувалося без правових підстав, що порушувало інтереси громади, говорять в управлінні. Суд зобов’язав користувача звільнити приміщення.

За даними Google Maps, в будинку на вул. героїв УПА, 78 працюють кілька магазинів, салонів краси, кав’ярня, дерматологічна клініка та два комунальних підприємства – «Львівський ліхтар» і «Навколо базару». Раніше тут також розміщувалося почесне консульство Республіки Білорусь.