У програмі концерту зібрано 20 шлягерів

Справжній улюбленець львівської публіки та знаний далеко за межами України колектив – Національна хорова капела «Дударик» – 27 лютого презентує нову концертну програму «Шлягери п'яти століть». Концерт відбудеться у Львівській національній філармонії та розпочнеться о 19:00, повідомили у пресслужбі Національної хорової капели «Дударик».

Про концерт

«Гей, соколи», «Карі очі, чорні брови», «Кава мушє биць», «Намалюй мені ніч», «Червона рута» – ці пісні лунають у серцях українців вже багато поколінь. У програмі концерту зібрано 20 шлягерів, які стали справжніми перлинами музичної культури. Кожна композиція – це окрема історія, наповнена емоціями, що об'єднує покоління.

На сцені філармонії виступлять: чоловічий склад хорової капели «Дударик», шлягер-оркестр та дві чудові солістки – Дарія Кудрик і Софія Лешишак.

««Гей, соколи», «Карі очі, чорні брови», «Кава мушє биць», «Намалюй мені ніч», «Червона рута» – ці та багато інших пісень українці люблять і співають ось уже п'ять століть. 20 шлягерів, «хітів» чи перлин увійшли до цієї нової концертної програми. Кожна пісня – на вагу золота, тож запрошуємо усіх на нашу подію, що неодмінно подарує львів'янам та гостям міста музичний вечір незабутніх вражень», – зазначає директор, диригент та художній керівник «Дударика» Дмитро Кацал.

Про капелу «Дударик»

З часу заснування у 1971 році, «Дударик» провів понад 3000 концертів, став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка і здобув визнання як одна з культурних візитівок України на міжнародній сцені. Їхні виступи – це не лише музика, але й глибоке занурення в історію та культурну спадщину.

Особливість проєкту «Пісні п'яти століть»

Цей цикл концертів має не лише музичну, а й пізнавальну місію. Попередні програми вже стали яскравими подіями культурного життя України. Зокрема, у програмі «Пісні п'яти століть. Початок» звучали народні пісні, козацькі та жовнірські балади, романси й авторські твори, у програмі «Пісні п'яти століть. Стрільці» сучасні аранжування подарували нове життя стрілецьким і жовнірським пісням, а концерти «Коляда» і «Розколяда» подарували незабутні емоції від сучасних аранжувань новітніх коляд, архаїчних щедрівок, різдвяних гімнів і віншувань, а також подарували тепло і радість Різдва.

Концерт відбудеться 27 лютого о 19:00 у Львівській національній філармонії. Квитки можна придбати за посиланням.