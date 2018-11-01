Капела «Дударик» заспіває стрілецьких пісень в міксі з композиціями Queen і Led Zeppelin

Стрілецькі пісні в сучасній обробці готує капела «Дударик» до сторіччя створення ЗУНР. Вони хочуть, аби наші предки зустрілися з сучасниками без посередників ‒ так би мовити, очі в очі. Тому проект так і назвали «Очі в очі».

Це буде неймовірний мікс української пісні Січових Стрільців та Галицької Армії з світовими хітами гуртів Queen, Led Zeppelin, The Beatles.

«Я, до прикладу, гратиму кавалочок пісні гурту «Queen», це така дуже популярна група з Фредді Меркюрі – «Show Must Go On». І її зміксуємо з нашою піснею «Там під львівським замком», ‒ розповів директор хорової школи «Дударика» Володимир Заборовський.

Пісня «Човен хитається серед води» зазвучить в стилі новоорлеанського джазу, «Чуєш, брате мій» на вірші Богдана Лепкого буде в стилі ф'южн. А в рок-н-ролі почуєте всім відому «Ой, на горі, на Маківці».

В задумі проекту: зацікавити сучасного слухача знайомими ритмами, а пізніше підвести його до глибокого змісту нашої історії.

«Це пісні про Січових Стрільців, про козаків. І особливо про дівчат. Бо майже в кожній пісні хтось іде до дівчини. Це про життя: як боєць щось робить, як помирає.. І що мама плаче за тим січовиком», ‒ поділилися емоціями маленькі хористи капели «Дударик».

Півтора місяці цей проект «варився» в голові Дмитра Кацала. І з-понад сотні пісень він болісно залишив лише два десятки, але найсильніших.

«Лепкий, Гайворонський, Купчинський ‒ це є 22, 25 і 30 років, молоді хлопці. І вони писали ці твори. Вони були екстра актуальні тоді. І я собі думав: «Боже, як вони можуть бути екстра актуальними сьогодні?» І розумію, що потрібен певний екзоскелет сьогоднішньої музики, сучасної, крутої, драйвової, і тоді я цю ідею з мелодією поміщаю в цей екзоскелет і виходить такий «Робокоп»! – пояснив автор проекту, директор капели «Дударик», диригент, композитор Дмитро Кацал.

До проекту Дмитро запросив своїх друзів: рок-фольк-фанк гурт «Русичі», інструменталістів з «Плачу Єремії», фронтмена гурту «Дивні» Віталія Бондара, вокаліста Зіновія Карача.

Концерт ‒ вже у п’ятницю ввечері, 2 листопада, біля Домінікан, у суботу ‒ в центрі Довженка, а у неділю ‒ в палаці імені Гната Хоткевича. Вхід вільний.