У центрі Львова провели наймасовіший урок історії до 100-річчя ЗУНР

Лекцію читали просто неба за участі історичних реконструкторів

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 13:453740

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У центрі Львова провели наймасовіший урок історії до 100-річчя ЗУНР
фото Євгена Кравса
Реконструктори продемонстрували однострої, зброю і техніку тих часів

1 листопада Львів відзначає 100-у річницю проголошення Західноукраїнської народної республіки. На площі Ринок представники ГО «Пам'ять» провели урок історії просто неба, на якому розповіли про найцікаві історичні події становлення ЗУНР.

«І була створена Західноукраїнська Народна Республіка — держава сильних. Вісім місяців була державна структура, військо, державні інституції, поліція, і це був приклад самоорганізації, самодисципліни і самоповаги. І, власне, на цьому фундаменті ми сьогодні маємо нашу незалежну Україну», — цитує міського голову Львова Андрія Садового прес-служба ЛМР.

На вежі Ратуші підняли національний прапор. Після цього розпочався наймасовіший урок історії. У ньому взяли участь освітні установи, учні старших класів, студенти та громадськість.

фото Євгена Кравса для ZAXID.NET
Реконструктори ГО «Пам'ять» відтворили листопадові події 1918 року, продемонстрували однострої, зброю січових стрільців та спорядження військових періоду становлення ЗУНР.
Також до 100-річчя ЗУНР відбулась урочиста сесія, під час якої вручили нову відзнаку — «100-річчя ЗУНР», а також 10 премій по 25 тис. грн авторам найкращих проектів з висвітлення історії подій Листопадового чину та періоду ЗУНР. А на Личаківському кладовищі вшанували пам'ять січових стрільців та бійців УГА і новітніх загиблих героїв біля їхніх могил. З повною програмою святкувань можна ознайомитися тут.
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