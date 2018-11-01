У центрі Львова провели наймасовіший урок історії до 100-річчя ЗУНР

Бої за Львів, марш та два пам’ятники.

Реконструктори продемонстрували однострої, зброю і техніку тих часів

1 листопада Львів відзначає 100-у річницю проголошення Західноукраїнської народної республіки. На площі Ринок представники ГО «Пам'ять» провели урок історії просто неба, на якому розповіли про найцікаві історичні події становлення ЗУНР.

«І була створена Західноукраїнська Народна Республіка — держава сильних. Вісім місяців була державна структура, військо, державні інституції, поліція, і це був приклад самоорганізації, самодисципліни і самоповаги. І, власне, на цьому фундаменті ми сьогодні маємо нашу незалежну Україну», — цитує міського голову Львова Андрія Садового прес-служба ЛМР.

На вежі Ратуші підняли національний прапор. Після цього розпочався наймасовіший урок історії. У ньому взяли участь освітні установи, учні старших класів, студенти та громадськість.

фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

Реконструктори ГО «Пам'ять» відтворили листопадові події 1918 року, продемонстрували однострої, зброю січових стрільців та спорядження військових періоду становлення ЗУНР.