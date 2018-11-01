У львівській Ратуші відбулась урочиста сесія на честь 100-річчя ЗУНР

Бої за Львів, марш та два пам’ятники.

Урочиста сесія Львівської міської ради на честь 100-річчя ЗУНР

У четвер, 1 листопада, у львівській Ратуші відбулась урочиста сесія львівської міської ради на честь 100-річчя утворення ЗУНР.

На урочисту сесію міської ради зібрались представники міської, обласної влади, ректори університетів, культурні та громадські діячі та ветерани. Сесія розпочалась о 9:30 з виконання хоровою капелою «Дударик» гімну України. Після цього усі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих у війні на сході України.

Львівським пластунам вручили квіти, які вони понесли до крипти митрополита Андрея Шептицького – сьогодні виповнюється 74 роки з дня його смерті.

Ректор УКУ отець Богдан Прах провів молитву, після чого з вітальним словом виступили директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка Василь Кметь, керівниця апарату Львівської ОДА Маріанна Вільшинська, заступник голови Львівської облради Андрій Білоус, академік Ігор Юхновський.

Урочиста сесія Львівської міської ради (фото ЛМР)

Під час урочистої сесії міський голова Львова Андрій Садовий нагородив дослідників ЗУНР та переможців конкурсу найкращих проектів висвітлення історії подій Листопадового Чину та періоду ЗУНР 1918-1923 років спеціальними відзнаками «100-річчя ЗУНР» та преміями по 25 тис.грн.

Засідання сесії завершилося вітанням Андрія Садового, який запросив усіх присутніх продовжити святкування на площу Ринок. Після цього «Дударик» виконав композицію «Ой у лузі червона калина».