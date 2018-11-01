Львівські дослідники ЗУНР отримали по 25 тис. грн та спеціальні відзнаки

Бої за Львів, марш та два пам’ятники.

Міський голова Львова нагородив науковців та культурних діячів

Під час урочистої сесії Львівської міськради 1 листопада дослідники Західно-української народної республіки отримали від міста відзнаки «100-річчя ЗУНР» та премії у розмірі 25 тис. грн.

Зокрема, під час урочистої сесії нагородили переможців конкурсу найкращих проектів висвітлення історії подій Листопадового Чину та періоду ЗУНР 1918-1923 років. Відтак відзнакою Львівського міського голови «100-річчя ЗУНР» та сертифікатом на 25 000 грн. нагородили десятьох науковців: голову Львівського обласного товариства політв'язнів та репресованих Петра Франка, доцента кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського ЛНУ Олега Павлишина, декана магістратури Інституту гуманітарних та соціальних наук НУ «Львівська політехніка» Наталію Вовк, доцента кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини НУ «Львівська політехніка» Івана Хому, головного бібліографа Наукової бібліотеки ЛНУ Юрія Лисого, старшу лаборантку кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн ЛНУ Ганну-Меланію Тичку, наукового співробітника «Львівського історичного музею» Андрія Познахівського, доцента кафедри олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури Андрія Сову, старшого наукового співробітника відділу «Музей визвольної боротьби України» Ореста Круковського, кандидатку історичних наук ЛНУ Мар’яну Байдак та доктора історичних наук Андрія Гречила.

Нагородження дослідників ЗУНР (фото ЛМР)

Ще восьмеро науковців отримали відзнаку «100-річчя ЗУНР» та альбоми-каталог «Західно-Українська Народна Рестубліка в документах і матеріалах Наукової бібілотеки ЛНУ ім. І. Франка» (Роман Гунда, Ігор Чернигевич, Степан Трохимчук, Михайло Галущак, Всеволод Іськів, Богдан Горбовий, Зоряна Величко, Микола Литвин).

Також міський голова Андрій Садовий нагородив відзнакою «100-річчя ЗУНР» дослідників та культурних діячів, які зробили вагомий внесок у популяризацію історії боротьби українців Східної Галичини, Буковини та Закарпаття за соборну Українську державу, а також ролі міста Львова як центру Листопадового Чину (Андрія Водичева, Олеся Коваля, Ореста Друля, Миколу Посівнича та Василя Кметя).

Під час урочистої сесії також отримали відзнаки імені Олени Степанівни наукова співробітниця відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника Галина Сварник так голова Всеукраїнської ГО «Союз Українок» Ореслава Хомик.

Нагадаємо, що на честь 100-ліття ЗУНР у Львові протягом 1 листопада відбудуться святкування, зокрема, театралізовані дійства, урок історії під відкритим небом та музичний спецпроект у Львівській опері.