Кубів та Синютка запізнилися на урочистості до 100-річчя ЗУНР

Бої за Львів, марш та два пам’ятники.

Урочистості до 100-річчя ЗУНР на Личаківському цвинтарі затримали через запізнення голови Львівської ОДА Олега Синютки та віце-прем'єр-міністра з економічного розвитку і торгівлі Степан Кубіва. Кілька сотень людей півгодини провели в очікуванні.

Урочистості, які організувала Львівська ОДА, мали розпочатися об 11:00. Однак присутнім, серед яких були військові, ветерани та громадські діячі, довелось 26 хвилин чекати на Степана Кубіва та Олега Синютку. Ймовірно, вони затримались на відкритті економічного форуму на «Арені Львів», де мали виступи.

Після покладання квітів до меморіалу воїнам УГА ведучий надав слово Степану Кубіву, голові Львівської облради Олександру Ганущину та військовому Тимуру Баротову. Міському голові Львова Андрію Садовому, який був присутній на події, слова не надали.

Урочистості на Личаківському цвинтарі

Після вітальних слів представники міської та обласної влади поклали квіти до могили Євгена Петрушевича та могил загиблих бійців АТО.