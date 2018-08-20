Капітана поліції викрили на покриванні злодіїв на львівському вокзалі

Поліцейського взяли на гарячому

На залізничному вокзалі «Львів» викрили групу кишенькових злодіїв, діяльність яких покривали поліцейські. Злочинці регулярно давали «відкати» правоохоронцям, за що їх не притягували до відповідальності. Цей злочинний ланцюжок викрили працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та обласної прокуратури, головних фігурантів затримали.

Група мешканців Закарпатської області постійно займалася крадіжками на головному львівському залізничному вокзалі. На них постійно скаржилися громадяни.

«До Львівського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України впродовж 2018 року неодноразово надходила інформацію щодо беззаконня, яке панує на залізничному вокзалі Львова. Декілька жінок ромської національності цуплять гроші, коштовності та майно пасажирів, а працівники поліції, до яких звертаються потерпілі, переконують не писати заяви про злочини і не затримують злодійок», ‒ розповіли у ДВБ.

Своє розслідування почала прокуратура Львівської області за ч.2 ст.364 КК України. Згодом було встановлено, що жительки міста Берегове Закарпатської області віком 18-38 років винаймали у Львові житло, а займатися криміналом на вокзалі ходили, як на роботу.

«Спустошували сумки та кишені пасажирів зухвало, не боячись відповідальності, адже діяли під прикриттям поліції Залізничного ВП. Щомісячно 50% від поцупленого отримував 46-річний старший оперуповноважений поліції за невтручання у злодійський бізнес», ‒ пояснили у департаменті внутрішньої безпеки.

Людей, яких обікрали, правоохоронці переконували не писати заяви, а в окремих випадках через кілька днів повертали викрадені документи.

46-річного капітана поліції затримали після отримання чергового «відкату». У нього вилучили 5 тисяч гривень, 500 євро та 50 доларів США.

У Залізничному відділі поліції, а також у квартирі, яку винаймали крадійки, провели обшуки. Під час обшуку вилучено кошти у різній валюті.

Зловмисникам мають оголосити підозру за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч.2 ст.185 (Крадіжка) КК України.

Департамент внутрішньої безпеки перевіряє причетність інших працівників поліції до злочинів.

Нагадаємо, торік на головному залізничному вокзалі Львова затримали трьох поліцейських, яких підозрюють у хабарництві, крадіжках та нанесенні тілесних ушкоджень. Ще одних перевертнів у погонах затримали за злочинну змову, внаслідок якої викрадали та незаконно утримували одиноких людей для привласнення їхнього житла. Ні в першому, ні в другому випадку не повідомлялося про завершення розслідування і результат судового розгляду.