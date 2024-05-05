Вів’єн Лі та Карла Гуджино

Голлівуд готує біографічну драму про життя видатної британської актриси 1930-50-х Вів’єн Лі. Головну роль у байопіку виконає Карла Гуджино, пише Variety.

Стрічка називатиметься «Флорист». Вона розповість про дуже складний період уже після кар’єрного злету, коли у 1960-х роках дворазова володарка «Оскара» Вів’єн Лі боролася з біполярним розладом та мала непрості стосунки з флористом й ветераном Другої світової війни Джозефом Пенном.

Картину зніматиме Нік Сендоу за сценарієм Джейса Бартока.

Нагадаємо, Вів’єн Лі – одна з найвідоміших та найвродливіших актрис світового кіно. Вона відома за ролями у фільмах «Розвіяні вітром», «Міст Ватерлоо», «Леді Гамільтон», «Трамвай «Бажання»».

52-річна Карла Гуджино відома за фільмами «Космос між нами», «Бетмен проти Супермена», «Пінгвіни містера Поппера» та інші.