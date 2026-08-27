«Карпати» готуються брати Кубок

У цій стадії взяли участь 28 команд, які перемогли в першому раунді турніру. До них доєдналися 5 представників аматорського футболу, 4 клуби Другої ліги, 9 представників Першої ліги та 14 колективів з УПЛ.

Львівщину на цьому етапі представлятимуть дві команди: «Карпати» та «Новий Розділ». Згідно з результатами жеребкування, леви у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу зійдуться з ковалівським «Колосом», а представник області зійдеться з «Агротехом» з Тишківки Кіровоградської області.

Нагадаємо, в 1/32 фіналу брав участь і «Рух», який в серії пенальті поступився вінницькій «Ниві». Натомість «Карпати» впевнено розібрались з «Оболонню» (2:0), а «Новий Розділ» переміг київський «Атлет» (2:1).

Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України:

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«Колос» (Ковалівка) – Карпати (Львів)

Агробізнес (Волочиськ) – Лівий Берег (Київ)

Новий Розділ (Львівська обл.) – Агротех (Тишківка)

– Агротех (Тишківка) «Нива» (Вінниця) – «Динамо» (Київ)

«Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ) – ФК «Харків» (Харків)

«Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь) – Зоря (Луганськ)

«Маяк» (Сарни) – «Базис» (Кочубіївка)

«Пробій» (Городенка) – «Олександрія» (Олександрія)

«Тростянець» (Суми) – «Чернігів» (Чернігів)

«Вікторія» (Суми) – «Металіст» (Харків)

«Олімпія» (Савинці) – «Кривбас» (Кривий Ріг)

«Буковина» (Чернівці) – ЛНЗ (Черкаси)

«Карбон» (Черкаси) – «Епіцентр» (Кам'янець-Подільський)

«Куликів-Білка» (Куликів) – «Верес» (Рівне)

«Полісся» (Житомир) – «Кудрівка» (Чернігівська обл.)

«Шахтар» (Донецьк) – «Вільхівці» (Закарпатська область)

До слова, в оновленому форматі Кубка України команди грають у форматі одного матчу. У разі нічиєї – серія пенальті без овертаймів.

Базові дати проведення поєдинків 1/16 фіналу Кубка України – 8-10 вересня.