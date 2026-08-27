Віктор Циганков спробує себе в Ередивізі

Український півзахисник «Жирони» Віктор Циганков став гравцем «Аякса», повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

28-річний вінгер підписав з амстердамцями контракт на 3 сезони – до 30 червня 2029-го. Фінансові умови угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt каталонці заробили на продажі українця 4 млн євро. У складі «Аякса» Віктор виступатиме під 11-м номером.

Нагадаємо, Циганков – вихованець «Динамо», за першу команду якого провів 236 матчів. У січні 2023-го він перейшов у «Жирону» за 5 млн євро, де за наступні сезони зіграв 119 офіційних поєдинків. За збірну України забив 14 голів у 67 поєдинках. Transfermarkt оцінює його в 15 млн євро.

Після вильоту «Жирони» з елітного дивізіону в Сегунду Циганков прагнув залишити каталонський клуб, оскільки той не міг гарантували йому зарплату на рівні його контракту в Ла Лізі. Згодом українець потрапив під страшенну хвилю критики після того, як потрапив до заявки на перший матч сезону проти Леганеса (1:1), але відмовився перевдягатися та залишився на трибуні.

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Українець намагався пояснити причини конфлікту, однак боси каталонського клубу пригрозили йому санкціями, заявивши, що Циганков не має права давати інтерв'ю або робити публічні заяви без попереднього дозволу прес-служби.