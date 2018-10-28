«Карпати» розгромили «Чорноморець» в Одесі

«Карпати» розгромили «Чорноморець»

У рамках 13-го туру львівські «Карпати» на виїзді грали з одеським «Чорноморцем». Одесити були єдиною командою, яку «зелено-білі» у цьому чемпіонаті обіграли вдома. Це було ще у другому турі. При цьому тоді матч мав відбутися в Одесі, але його до Львова довелося перенести через концерт Олега Винника на стадіоні «Чорноморець».

Комфортну перевагу «Карпати» собі забезпечили вже на другій хвилині зустрічі. Трубочкін невдало зіграв рукою у власному штрафному майданчику, і арбітр вказав на 11-метрову позначку. До м’яч підійшов Швед і пробив у правий від себе кут воріт. Літовченко вгадав напрям польоту м’яча, але удар був такої сили, що від рук воротаря той влетів у ворота.

Команди у цьому матчі грали у доволі відкритий футбол. М’яч на довго не затримувався в центрі поля, переходячи від однієї команди до іншої.

Зрівняти рахунок одесити могли майже одразу. Спочатку Бородай невдало скинув м’яч Шевченку, і Чорній перекинув воротаря «Карпат». Та м’яч вже з лінії воріт виніс Мегреміч. На це «зелено-білі» відповіли моментом Карраскаля. Колумбієцб цілий у дальній кут воріт, та голкіпер пальцями зумів перевести його на кутовий.

Найкращий шанс у цьому матчі мав той же Чорній. Півзахисник отримав закидання у штрафний майданчик і пробивав у дотик. Якщо б м’яч летів у площину воріт «Карпат», Шевченко не врятував би свою команду. Та удар прийшовся вище воріт.

Розгромний рахунок було оформлено у другому таймі. І знову на перший хвилинах «Карпати» забили гол. І знову після стандарту. Тільки цього разу Швед пробивав зі штрафного, Літовченко відбив небезпечний удар, а Понде виявився першим на добивання і подвоїв рахунок у матчі.

Визначальним у цьому матчі стала 64-а хвилина, коли на поле вийшов Мякушко. До кінця матчу півзахисник оформить дубль. При цьому у доволі схожих манерах – захисники «Карпат» просто винесуть м’яч вперед, а Сергій виграв забіг у захисників. Тільки перший раз він перекинув воротаря, а вже у доданий арбітром час – пробив у дальній кут воріт.

Та четвертий гол не став останнім. Вже на шостій доданій хвилині (стільки додали через фанатів, які закидали поле фаєрами, через що довелося зупиняти гру) знову пройшло закидання від захисників львів’ян, та цього разу незрозумілу помилку зробив Літовченко, який вийшов за межі штрафного майданчика. Забивав вже Гуцуляк.

«Карпати» переривають п’ятиматчеву серію без перемог (остання теж була на виїзді над «Динамо»). Однак і надалі залишаються на 10-му місці в турнірній таблиці. Зате відірвалися від одинадцятого «Чорноморця» на чотири бали. Стільки ж – до «Львова», який на п'ятому місці після сенсаційної перемоги над «Динамо».

Чорноморець – Карпати 0:5

Голи: Швед, 2 (пен), Понде, 48, Мякушко, 79, 90+4, Гуцуляк, 90+6