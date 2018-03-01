«Карпати» та ФК «Львів» зіграли товариський матч

«Карпати» та ФК «Львів» зіграли у товариський матч

Паузу в чемпіонатах України з футболу через матчі національних збірних, львівські «Карпати» та ФК «Львів» вирішили зайняти товариським матчем.

Грати командам довелося на штучному полі стадіону «Сокіл». Воно було очищене від снігу, але відмінність від природного газону давалася в знаки.

«Карпати» у цій грі не змогли розраховувати одразу на трьох гравців, двоє з яких вважаються основними у «зелено-білих» – Мар’яна Шведа та Олексія Гуцуляка, які відправилися до молодіжної збірної України. Також не було й Андрія Ременюка. Відтак Олег Бойчишин у цій грі у кожному з таймів використав окремі склади (за винятком Катріеля Санчеса, який зіграв у першій 45-хвилинці та частину другого тайму).

Попри різницю у класі, «Карпати» так і не зуміли пробити свого вихованця Олега Мозіля, який тепер виступає за ФК «Львів». «Городяни» ж не надто часто турбували воротаря «Карпат». Відтак гра закінчилася без забитих голів, хоч і з чималою кількість моментів.

Нагадаємо, 31 березня «Карпати» зіграють в УПЛ матч проти одеського «Чорноморця», а ФК «Львів» 1 квітня прийматиме тернопільську «Ниву» у рамках Другої ліги.