«Карпати» та «Львів» отримали суперників в 1/4 фіналу Кубка України

У п’ятницю, 2 листопада, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України. На цій стадії турніру виступають одразу два львівських клуби – «Карпати» та «Львів».

Згідно жеребу, «Карпати» свій матч проведуть на виїзді проти команди Першої ліги «Інгулець» із селища Петрове, що у Кіровоградській області. «Львів» ж на власному полі прийматиме луганську «Зорю». Матчі заплановані на 3 квітня 2019 року.

Варто додати, що на цій стадії турніру зійдуться донецький «Шахтар» та київське «Динамо». Ще однією парою стали «Дніпро-1» та «Ворскла».