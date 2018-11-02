«Карпати» та «Львів» отримали суперників в 1/4 фіналу Кубка України

СпортІгор Саджениця, сьогодні, 13:274040

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У п’ятницю, 2 листопада, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України. На цій стадії турніру виступають одразу два львівських клуби – «Карпати» та «Львів».

Згідно жеребу, «Карпати» свій матч проведуть на виїзді проти команди Першої ліги «Інгулець» із селища Петрове, що у Кіровоградській області. «Львів» ж на власному полі прийматиме луганську «Зорю». Матчі заплановані на 3 квітня 2019 року.

Варто додати, що на цій стадії турніру зійдуться донецький «Шахтар» та київське «Динамо». Ще однією парою стали «Дніпро-1» та «Ворскла».

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