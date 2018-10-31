Екс-гравець «Металіста» та «Дніпра» Папа Гуйє став футболістом «Карпат»

СпортІгор Саджениця, 31 жовтня1500

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Екс-гравець «Металіста» та «Дніпра» Папа Гуйє став футболістом «Карпат»
фото ФК «Карпати»
Папа Гуйє

Львівські «Карпати» поповнились сенегальським захисником Папою Гуйє. 34-річний гравець гратиме у «Карпатах» під 19-им номером. Угоду із екс-гравцем збірної Сенегалу підписали до кінця сезону.

Нагадаємо, в українському чемпіонаті Папа Гуйє розпочав виступ у 2005 році, коли став гравцем луцької «Волині». Згодом перебрався до Харкова, де у складі «Металіста» неодноразово вигравав бронзу чемпіонату України та ставав срібним призером. Стабільно виступав у єврокубках, викликався до збірної та визнавався найкращим легіонером нашого чемпіонату.

У 2015-му став гравцем «Дніпра», з яким також вигравав бронзу УПЛ. Протягом наступних двох сезонів виступав у «Ростові» та казахському «Актобе».

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