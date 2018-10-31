«Карпати» на виїзді мінімально перемогли «Черкащина-Академія» у Кубку України

У матчі 1/8 фіналу України «Карпати» грали на виїзді проти команди «Черкащина-Академія». Саме ця команда у стадії 1/32 вибила з турніру винниківський «Рух». А згодом в 1/16 фіналу обіграла представника УПЛ – «Арсенал-Київ».

Варто зазначити, що цей матч міг відбутися і у Львові. За перенесення матчу та права на трансляцію команда другої ліги просила 1,5 млн грн.

Гра видалася доволі важкою для «зелено-білих». Довелося грати на штучному полі. Та все ж львів’яни перемогли. Єдиний гол було забито на 80-ій хвилині. Відзначився нападник Крістіан Понде.

Хоча до цього моменти мав Гуцуляк, який обіграв голкіпера, та вже пробивав по порожній воротах. Та захисник в останній момент зумів вибити м’яч у підкаті.

Але й «Карпати» могли пропустити у цьому матчі. Під час однієї з атак господарів поля м’яч влучив у штангу.

Черкащина-Академія – Карпати 0:1

Гол: Понде, 80

Нагадаємо, інша львівська команді – ФК «Львів», теж вийшов у чвертьфінал турніру. Жеребкування чвертьфіналу Кубка України відбудеться 2 листопада. Матчі цієї стадії – вже 3 квітня 2019 року.