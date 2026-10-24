Для Марка Сапуги календарний рік завершено

Півзахисник львівських «Карпат» Марко Сапуга не зможе допомогти команді в усіх матчах, що залишилися у 2026 році. Про це повідомляє Sport.ua.

23-річний гравець травмував пах. Очікується, що до тренувань він повернеться вже під час підготовки «зелено-білих» до другої частини поточного сезону-2026/27.

Марко Сапуга у цьому чемпіонаті Української Прем’єр-ліги провів 4 матчів, а у попередньому сезоні-2025/26 відіграв у 18 поєдинках.

Втім, не лише Сапуга не допоможе «Карпатам» у найближчому матчі 10-го туру УПЛ проти «Чорноморця», який відбудеться у неділю, 25 жовтня, в Одесі. Через дискваліфікацію за «біло-зелених» не зіграє півзахисник Ян Костенко, а через травми – захисники Віталій Холод та Андрій Булеза.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, «Карпати», які очолює іспанський фахівець Фран Фернандес, після дев’яти турів чемпіонату України сезону-2026/27 посідають п’яте місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 15 очок.

29 жовтня на львів’ян чекає домашній матч 1/8 фіналу Кубка України проти «Олександрії», а потім «Карпати» до кінця 2026 року проведуть ще 6 матчів у чемпіонаті проти: