Імовірно, ціни продовжать зростати

Ціна картоплі на оптовому ринку «Шувар» у Львові становить в середньому 17,5 грн за кілограм, що на 169% вище за минулорічні ціни. У жовтні 2023 року картопля коштувала 6,5 грн за кілограм. Про це у коментарі ZAXID.NET розповіла керівниця відділу маркетингу оптового ринку «Шувар» Тетяна Попович.

Середня ціна на картоплю на ринках України коливається в межах 15-20 грн за кілограм, що утричі вище за минулорічні ціни. В окремих регіонах або за продукцію вищої якості треба заплатити 22-25 грн/кг.

Основною причиною зростання цін на картоплю, говорять аналітики порталу EastFruit, стало зниження врожайності через несприятливі погодні умови влітку. Через посуху, що була в основних регіонах виробництва картоплі, високий відсоток некондиційної продукції, що не підлягає тривалому зберіганню. В деяких регіонах через рясні дощі збирання врожаю картоплі ускладнене, що додатково впливає на подорожчання.

Також зростанню ціни сприяє підвищений попит від оптових покупців, що закуповують картоплю для зберігання. Лише за останній тиждень ціна картоплі зросла на 19%.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка вважає, що взимку ціни на картоплю можуть зрости до 50-55 грн за кілограм. На подорожчання, окрім нинішньої ситуації на ринку, вплине також рекордне підвищення податків і ріст цін на пальне, від якого залежить логістика.